Президент Южной Осетии намерен посетить Донбасс

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева заявила, что глава республики планирует посетить Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Анатолий Ильич отправится на Донбасс, он сказал об этом во время отправки гуманитарной помощи», — рассказала Гассиева.

В публикации отмечается, что Южная Осетия отправила 20 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и освобожденные территории Украины. Отправка помощи будет продолжена.

Ранее Бибилов заявил, что власти Южной Осетии, не затягивая, спросят мнение народа по вопросу о вхождении в состав России.

Накануне Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.