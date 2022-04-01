Представитель Эрдогана высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что пока еще рано говорить о дате встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле, передает РИА «Новости».

По его словам, существует много вопросов, которые необходимо обсудить.

Также представитель турецкого лидера сообщил, что в повестке дня стоит встреча министров иностранных дел РФ и Украины.

«В ходе переговоров господина президента со своими коллегами с Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам», — указал Калын.

Недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна ведет работу по организации новой встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что рассчитывает на определение конкретной даты встречи президентов России и Украины. Он отмечал, что основой для встречи руководителей стран станут стамбульские договоренности делегаций РФ и Украины.

Турецкий лидер неоднократно заявлял о готовности Анкары стать посредником в переговорах России и Украины.