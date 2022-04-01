Захарова предупредила Запад об ответных мерах за «срежиссированную» высылку российских дипломатов

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что посольствам стран, высылающих российских дипломатов, придется отвечать за свои действия «в одиночку». Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Она упомянула о пресс-релизе, выпущенном официальным представителем Госдепа Недом Прайсом, в котором, по ее мнению, политик «откровенно злорадствует» над ситуацией с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран. По мнению Захаровой, такое заявление показательно с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами.

«Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу», — отметила представитель МИДа.

Она указала, что из-за таких шагов в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольствам этих стран в Москве грозят неотвратимые ответные меры.

Ранее Литва, Латвия и Эстония заявили о высылке российских дипломатов, суммарно они выдворили 10 представителей дипмиссии. Такое же решение приняли в Болгарии, Словакии, Северной Македонии и Польше.