Прокуратура Болгарии заявила, что российский дипломат подозревается в шпионаже

Прокуратура Болгарии направила министру иностранных дел Теодоре Генчовской уведомление о том, что один из российских дипломатов занимался «нерегламентированной разведывательной деятельностью» на территории страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Следствие установило, что лицо, пользующееся дипломатическим иммунитетом, осуществляло нерегламентированную разведывательную деятельность в виде сбора информации государственного значения, вероятно, в интересах другой страны. Он аккредитован как «первый секретарь» при посольстве Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

Ранее издание Sofia Globe сообщало, что Болгария объявит нескольких российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии пока не выступал с официальными заявлениями, а посольство РФ не получало какой-либо информации от болгарских дипломатов.