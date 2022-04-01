Китай назвал США виновником ситуации на Украине

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США виноваты в ситуации на Украине, где проходит российская военная операция. Об этом сообщает iNews.

«Как виновник и главный зачинщик украинского кризиса, США привели НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние два десятилетия после 1999 года», — сказал китайский дипломат, выступая на саммите с лидерами ЕС 1 апреля.

По его словам, Китай не собирается выбирать сторону конфликта и использовать подход «свой-чужой». Также Лицзянь призвал лидеров Евросоюза сопротивляться «мышлению холодной войны» и «блокировать конфронтацию».

Ранее сообщалось, что Евросоюз предупредил Китай, что «будет следить» за его шагами в отношении России и любыми попытками помочь стране в обходе санкций «в финансовом или военном плане».