Председатель Евросовета не упомянул Си Цзиньпина в числе участников саммита ЕС — Китай

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter не упомянул председателя КНР Си Цзиньпина в числе участников виртуального саммита ЕС — Китай, на это обратил внимание ТАСС.

До этого европейская сторона сообщала о присутствии главы Китая на встрече.

«Саммит ЕС — КНР предоставляет своевременную и необходимую возможность для диалога. Сегодня утром с премьером Ли (Кэцяном) и председателем (Еврокомиссии Урсулой) фон дер Ляйен мы обсудили права человека, изменения климата, COVID-19, наши экономические и торговые отношения и внешнеполитические вопросы», — заявил Мишель.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен на плановом саммите ЕС-Китай убедить Пекин не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее деятельности на Украине.

Тогда объявлялось, что Европейский союз на саммите представят главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Китай — председатель Си Цзиньпинь и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.