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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Путин и Мишустин возглавили рейтинг доверия политикам ВЦИОМ

ВЦИОМ: 79% россиян одобрили действия Путина в период с 21 по 27 марта

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Большинство россиян (79%) одобрили действия президента России Владимира Путина в период с 21 по 27 марта 2022 (признание независимости ДНР и ЛНР, начало спецоперации РФ на Украине — прим.). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Положительно работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина и правительства за указанный период одобрили 51,8% и 52,4% респондентов.

81% участников опроса ответили, что доверяют президенту Путину.

Положительно на вопрос о доверии Мишустину ответили 63,1% россиян, председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5%, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» — 27,1% опрошенных (-3,5 п.п. за неделю), председателю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (71%) считают, что целью России в спецоперации на Украине является обеспечение безопасности своих границ.

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