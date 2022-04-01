ТАСС: переговоры России и Украины продолжатся в пятницу по видеосвязи

Делегации России и Украины продолжат переговоры в формате видео-конференц-связи в пятницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на российский источник.

По информации агентства, собеседник ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналиста.

Предыдущий раунд переговоров между российской и украинской сторонами состоялся в очном формате 29 марта в Стамбуле. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры. Российская сторона оценила итоги этого раунда как «позитивное движение вперед».

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.