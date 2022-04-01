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Посол РФ призвал США перестать «размахивать санкционной дубиной»

Посол Антонов призвал США прекратить попытки ограничить технологическое развитие России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Новые санкции США сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, чье заявление опубликовала пресс-служба российской дипмиссии в Вашингтоне.

Российский посол также призвал власти США перестать «размахивать санкционной дубиной», которая бьет по самим американцам и их союзникам.

«На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что Минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога», — заявил посол.

Ранее Антонов заявил о том, что новый пакет санкций США преследует цель разрушить экономику России и подорвать ее внутриполитическую ситуацию. По его словам, «серийные санкционные удары не достигнут своих целей», а российский народ не станет угождать воле США и их союзников.

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