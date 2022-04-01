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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Конгрессе начали проверку из-за цензуры Facebook* и Twitter новостей о Хантере Байдене

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Kevin Lamarque/Reuters

Конгресс Соединенных Штатов начал проверку из-за цензуры социальных сетей Facebook и Twitter новостей о Хантере Байдене, сыне президента Соединенных Штатов, которого подозревают в коррупционных преступлениях, а Минобороны России — в участии в процессе финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщает Reuters.

«Республиканцы юридического комитета начинают расследование в отношении «Твиттера» и «Фейсбука» на фоне появления новых сообщений о ноутбуке Хантера Байдена», — заявили представители Республиканской партии.

Ранее в Министерстве обороны России представили переписку сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Хантера Байдена по биолабораториям на Украине.

Опубликованная документация, подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, свидетельствует о том, что цели Минобороны США на Украине «далеки от научных». Согласно заявлениям Metabiota в одном из писем, отметил он, «деятельность компании направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что довольно странно для биотехнологической компании».

*  компания-владелец Meta признана экстремистской организацией
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