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Россия ответила на санкции Евросоюза

Россия запретила въезд в страну ряду представителей ЕС

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россия в ответ на антироссийские санкции расширила список представителей государств-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

«В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым <...> запрещен въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении.

В «черный список» Москвы попали представители высшего руководства ЕС, большая часть депутатов Европарламента, которых обвиняют в продвижении антироссийском политики, а также общественные деятели и работники СМИ, которые «несут персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения».

«Соответствующая вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в Представительство ЕС в Москве. Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что дипломаты США и Евросоюза провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции экономики РФ от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого США, ЕС, Япония, Канада и ряд других стран ввели в отношении РФ санкции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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