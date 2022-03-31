Путин созвонился с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговоров обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, с упором на практическое обеспечение безопасности и стабильности.

«Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Добавляется, что политики договорились о дальнейших контактах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает главным вопросом соблюдение всеми сторонами достигнутых ранее договоренностей по Нагорному Карабаху.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о введении военного положения на территории региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, а азербайджанский беспилотник совершил обстрел подразделений сил Карабаха.

В азербайджанском Министерстве обороны заявили, что Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года и ни одного из них не нарушил.

Минобороны РФ сообщило об отводе вооруженных сил Азербайджана после переговоров.