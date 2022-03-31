Эрдоган заявил о готовности Турции провести встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова провести встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, он намерен поблагодарить Путина и Зеленского от себя и имени турецкого народа.

«В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».