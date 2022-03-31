Песков отреагировал на заявление Блинкена о «неосведомленности» Путина по спецоперации

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что российские военные якобы не говорят всю правду главе государства о спецоперации на Украине.

«Это вызывает нашу обеспокоенность. Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они просто не понимают, что происходит в Кремле. Они не понимают президента Путина. Они не понимают механизм принятия решений. Они не понимают стиля нашей работы», — сказал представитель Кремля.

По его словам, такое полное непонимание может привести к ошибочным решениям, опрометчивым решениям с плохими последствиями.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».