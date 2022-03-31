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Лавров: США необходимо добросовестно участвовать в расширенной «тройке» по Афганистану

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Shakil Adil/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность продолжения работы в рамках формата расширенной «тройки» (РФ, США, Китай, Пакистан) по мирному урегулированию в Афганистане и указал на необходимость добросовестного участия американской стороны в этом механизме, исходя из интересов афганского народа. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что работа в формате имеет серьезный нереализованный потенциал и способна объединить ключевых региональных партнеров и иных доноров в интересах постконфликтного восстановления Афганистана.

«Главное, чтобы американские коллеги добросовестно участвовали в этом механизме, исходя не из очередных геополитических замыслов, а из интересов афганского народа и стабильности в регионе», — рассказал Лавров.

По его словам, Российская Федерация продолжает оказывать афганскому населению гуманитарную помощь, а за ноябрь — декабрь 2021 года в страну были отправлены три партии гуманитарных грузов с медикаментами и продовольствием.

Ранее Лавров заявил, что основным препятствием для официального признания талибов (организация запрещена в России) является недостаточная инклюзивность их правительства.

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