Лавров: основное препятствие для признания талибов* — неинклюзивность их правительства

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что основным препятствием для официального признания талибов (организация запрещена в России) является недостаточная инклюзивность их правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На наш взгляд, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность — имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, но и национальных и конфессиональных меньшинств и политических сил. При соблюдении этих условий определяющая роль официального признания правительства талибов должна принадлежать ООН», — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что ООН нужно быть главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана.

Ранее Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ.