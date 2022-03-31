Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13

Лавров: основное препятствие для признания талибов* — неинклюзивность их правительства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ali Khara/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что основным препятствием для официального признания талибов (организация запрещена в России) является недостаточная инклюзивность их правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На наш взгляд, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность — имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, но и национальных и конфессиональных меньшинств и политических сил. При соблюдении этих условий определяющая роль официального признания правительства талибов должна принадлежать ООН», — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что ООН нужно быть главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана.

Ранее Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть