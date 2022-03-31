Лавров: Москва обеспокоена планами ИГ* перенести нестабильность в Центральную Азию и РФ

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) по экспорту нестабильности в Центральную Азию и РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Особое беспокойство вызывают планы ИГИЛ и их сторонников по дестабилизации центральноазиатских государств и экспорту нестабильности в Россию», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что наращивание отрядов рядом группировок в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ является тревожным сигналом.

Лавров добавил, что несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане, ситуация с безопасностью там нестабильна, действуют террористы запрещенных в Российской Федерации террористических группировок ИГ и «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане вызывает множество опасений, и в вопросе признания новых властей страны необходимо «исходить из реалий».