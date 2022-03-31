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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Белый дом пытается убедить Минфин США наложить санкции на «Лабораторию Касперского»

WSJ: США опасаются вводить санкции против «Лаборатории Касперского» из-за риска кибератак

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Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Совет национальной безопасности Белого дома потребовал от министерства финансов США подготовить новый пакет санкций против России за ее военную операцию на Украине, однако в американском ведомстве обеспокоены, что масштабы новых санкций могут привести к увеличению риска кибератак против Запада. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

В США считают, что Лаборатория Касперского связана с властями в России, пишет издание. По данным источников WSJ, в настоящее время пока неясно, будет ли введен новый пакет санкций, так как власти в Соединенных Штатах оценивают вероятные последствия. В частности, программным обеспечением «Лаборатории Касперского» пользуются «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций», и в первую очередь именно это затрудняет введение санкций. По данным издания, на данный момент эта идея отложена.

«Кроме того, ряд должностных лиц в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО», — пишет газета.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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