Премьер Швеции прокомментировала возможное членство своей страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна может пересмотреть отношение ее страны к членству в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО», — сказала она.

По ее словам, свобода Швеции от военных союзов «сослужила ей хорошую службу», но если политика безопасности будет меняться, страна может пересмотреть свою позицию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД Североатлантического альянса достигли договоренности о расширении сотрудничества блока с Финляндией и Швецией. По его словам, теперь эти две страны будут участвовать во всех консультациях организации по украинскому кризису.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова попросить принятия в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отмечал, что государство сохраняет за собой возможность вступить в альянс.