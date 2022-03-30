США добавили 73 самолета в список нарушителей мер экспортного контроля в отношении России

Минторг США добавил еще 73 самолета в список нарушителей мер американского экспортного контроля в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ведомство также исключило из списка 12 самолетов, которые разрешили вернуть владельцам в страны-партнеры.

Ранее министерство торговли США объявило о запрете полетов для 100 самолетов, 33 из которых принадлежат «Аэрофлоту», еще один находится в собственности бизнесмена Романа Абрамовича.

Кроме самолетов Абрамовича и «Аэрофлота» под ограничения попали воздушных суда грузовой компании AirBridgeCargo, перевозчика «Авиастар-ТУ», а также Azur Air, Nordwind и Utair. Обслуживание данных самолетов без специального разрешения может грозить тюремным заключением и штрафом.

До этого министерство торговли Соединенных Штатов из-за украинского кризиса объявило о введении режима ужесточенного экспортного контроля против 81 организации и лиц, которые связаны с Россией.