Бибилов заявил, что Южная Осетия спросит мнение народа по вопросу присоединения к России

Власти Южной Осетии, не затягивая, спросят мнение народа по вопросу о вхождении в состав России. Об этом в эфире проекта «Соловьев LIVE» заявил президент республики Анатолий Бибилов.

«В Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко написано, нам, конечно же, надо спросить мнение народа, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав РФ. [Вхождение в состав РФ] — это не просто давнишняя мечта, это вековая мечта осетинского народа», — сказал он.

Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.