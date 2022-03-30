Кадыров заявил об ошибке Мединского во время переговоров с Украиной

Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский допустил ошибку в формулировке на прошедшей во вторник встрече с украинскими представителями. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Россия не намерена идти на какие-либо уступки.

«Господин Мединский чуть ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», — сказала глава чеченской республики.

Кадыров напомнил, что еще во время чеченской войны страны Запада «давили на Россию» и «поддерживали терроризм», однако Путин закончил войну и восстановил республику и теперь «мы живем в правовом государстве».

«И того желаю украинскому народу», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в ближайшее время российские военные «полностью заберут все основные объекты и в последующем зайдут в Киев».

«Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти в гости. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе», — заключил он.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.