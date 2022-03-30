Лавров рассказал о прогрессе на переговорах России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ход российско-украинских переговоров, заявил, что считает существенным прогрессом понимание украинской стороной решенности вопросов Крыма и Донбасса, передает ТАСС.

Кроме того, отметил министр, прогрессом является и то, что украинская сторона подтвердила необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок НАТО.

Сергей Лавров находится в Китае, где он провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Это решение стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее прошла серия встреч российской и украинской делегаций. Последняя встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву для деэскалации.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».