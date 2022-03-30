Замглавы МИД: Россия надеется, что Европа найдет креативное решение, как покупать газ

Замглавы МИД Сергей Рябков выразил надежду, что Европа пересмотрит свое заявление о невозможности покупки газа за рубли. Об этом он сообщил RT.

«Я надеюсь, что они поменяют решение, используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение из этой ситуации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принимал участие в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы стран G7 справедливы и для ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Говоря о прошедшем накануне совещании министров энергетики стран G7, Мамер подчеркнул, что участники обсуждения отвергли требование России об оплате поставок газа в рублях.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.