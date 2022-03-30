Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из соображений безопасности спит в разных местах, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Stern.

По его словам, он никогда не работает в одном и том же офисе два дня подряд. Министр также рассказал, что плохо спит и просыпается «по два-три раза за ночь» из-за воздушной тревоги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял решение остаться в стране, несмотря на советы спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну после начала российской спецоперации. Он заявил, что его раздражало, когда «постоянно говорили» о том, что он «куда-то уехал». Так, британская газета The Sun писала, что спецподразделения Великобритании и США готовятся к операции по эвакуации украинского президента с Украины, а американская The Washington Post сообщила, что США рассматривают различные варианты развития событий на Украине, в том числе создание Зеленским «правительства в изгнании» в Польше.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Это решение стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».