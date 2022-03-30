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Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях

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Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания отказывается платить за российские товары в рублях, пишет Reuters.

По его словам, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Квази Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить в рублях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить «рублевый» экспорт на нефть, уголь и продовольствие.

До 31 марта президент России Владимир Путин поручил реализовать перевод на рубли расчеты за газ с недружественными странами.

23 марта Путин заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Ряд стран заявили, что для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.

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