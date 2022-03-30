Кадыров рассказал о ликвидации разрозненных групп боевиков у Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в ходе наступления на мариупольском направлении ликвидируют разрозненные группы боевиков батальонов противника. Об этом он написал в Telegram.

По его данным, в ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Он отметил, что боевики нацбатальонов преднамеренно выбирают позиции, в которых еще находятся мирные жители.

«В связи с чем задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения. К счастью, отточенные навыки и многолетний опыт позволяют нашим бойцам выполнять подобные задачи максимально быстро и качественно», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что бойцы полка имеют непревзойденную боевую подготовку и передовое военно-техническое оснащение.

Ранее Кадыров дал напутствие чеченским бойцам «забрать Киев».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».