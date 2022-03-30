Иран выступил против односторонних антироссийских санкций

Иран выступил против введения односторонних антироссийских санкций, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщает ТАСС.

Тегеран обозначил свою позицию в отношении Москвы, когда у главы иранского министерства проходила встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры глав ведомств состоялись в Китае.

«Хотелось бы еще раз откровенно заявить о том, что мы полностью против введения односторонних и незаконных санкций против Российской Федерации», — подчеркнул Абдоллахиан.

Другие планы, касающиеся сотрудничества Ирана и РФ, пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также Великобритания готовит новый пакет санкций в отношении России.