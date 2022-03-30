Китай призывает остерегаться негативного влияния кризиса на Украине на другие регионы

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши в китайском городе Тунси заявил, что Пекин призывает остерегаться негативного влияния кризиса на Украине на другие регионы. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Китай не хочет нового блокового противостояния в Азии, а также, чтобы малые и средние страны региона стали пешками или жертвами в играх крупных государств.

«Нельзя позволять ментальности холодной войны вернуться в азиатский регион. Невозможно допустить повторения блокового противостояния в Азии», — сказал Ван И.

Ранее главы МИД РФ и Китая назвали контрпродуктивными санкции США и их союзников против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».