В Кремле выразили надежду на улучшение отношений с КНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что отношения России и Китая развиваются, и это уровень стратегического привилегированного партнерства.

«Это — планомерное развитие отношений, которые находятся на высоком уровне. Мы — партнеры, союзники с Китаем и мы всячески рассчитываем на развитие этих отношений. Это очень позитивный двусторонний багаж наших отношений, которые мы несем дальше, он наработан за последние несколько десятилетий», — сказал он.

Песков добавил, что в РФ надеются на аналогичную точку зрения на двухсторонние отношения со стороны китайских властей.

Ранее министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова, что отношения между их странами сохранили правильное направление, несмотря на внешние угрозы.

Ван И утверждал, что укрепилось стремление Москвы и Пекина развивать двусторонние отношения, равно как и уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях.