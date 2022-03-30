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Посол Украины в Турции предложил выставить счет НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью телеканалу «Рада», что украинским властям необходимо выставить счет западным странам за отказ принимать в НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Запад в значительной мере просчитался, и теперь нам нужно Западу счет выставлять, – что вы не выполнили свои обязательства, с 2008 года не приняв Украину в НАТО, вы не смогли дать эффективных гарантий и не смогли помочь эффективно противодействовать этой агрессии», — сказал он.

Боднар добавил, что «страны-гаранты по Будапештскому меморандуму фактически спрятались», несмотря на их утверждения об оказании помощи Украине.

Ранее постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд заявила, что Лондон готов быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения Киева.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев ведет переговоры с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией по гарантиям безопасности.

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