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В ООН предупредили, что исключение России из СПЧ создаст опасный прецедент

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Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) создаст опасный прецедент, передает РИА «Новости».

Он отметил, что соответствующее решение должны принимать страны — члены СПЧ ООН, указав, что они устанавливают правила для организации.

«Я бы сказал, как уже говорил в контексте Всемирной туристской организации, есть определенный уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента», — заявил Дюжаррик в ответ на вопрос о том, как генсек ООН относится к призывам исключить РФ из СПЧ ООН.

Ранее ряд сенаторов США попросили Белый дом выступить с инициативой об исключении РФ из Совета ООН по правам человека.

Также стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден высказался за исключение России из «Группы двадцати». По словам американского лидера, вопрос исключения РФ уже обсуждался, но не все страны G20 с этим согласны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию следует оставить без права голоса в Совете Безопасности ООН.

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