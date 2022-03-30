Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе

Из состава научного совета при Совете безопасности России президент Владимир Путин исключил четырех экспертов, включая сотрудников институтов РАН. Об этом говорится в указе от 28 марта 2022 года, который опубликован на сайте правовой информации.

В документе говорится, что исключены директор Института Европы Алексей Громыко, директор центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, главный научный сотрудник института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщения СМИ, все они в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе.

Заявление сейчас есть на сайте Института США и Канады РАН.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Украине надо вернуть подлинное народовластие и освободить население от угнетения «со стороны зверей в человеческом обличье». По его словам, сейчас РФ «разгребает авгиевы конюшни» на Украине, созданные Соединенными Штатами и «европейскими приспешниками».

В свою очередь, секретарь Совбеза добавил, что почти 8 лет Европа не обращала внимания на войну, развязанную властями Киева в отношении проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках.