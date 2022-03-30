Джонсон заявил, что Россия пытается «заставить» Украину и ее союзников капитулировать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с лидерами США, Франции, Германии и Италии, в ходе которого заявил, что Россия пытается «заставить» Украину и ее союзников капитулировать. Об этом сказано в распространенном пресс-службой политика заявлении по итогам переговоров Соединенного Королевства и ее партнеров, передает РИА «Новости».

»(Президент РФ Владимир — «Газета.Ru») Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать», — заявил Джонсон.

Как указали в пресс-службе, премьер отметил в беседе с коллегами, что они «должны быть неумолимы» в своем ответе.

Также лидеры государств договорились не допускать «послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится», добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что США и их союзники из числа ведущих европейских стран — Британия, Италия, Франции и Германия — не намерены ослаблять подход к РФ до прекращения боевых действий на Украине.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».