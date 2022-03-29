В Белом доме прокомментировали возможное предоставление гарантий безопасности Украине

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США пока не готовы конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Конечно же, мы работаем очень тесно с Украиной над широким спектром вариантов действий, чтобы помочь обеспечить их суверенитет и их безопасность. Но я не могу заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией по гарантиям безопасности.

Он напомнил о пятой статье Вашингтонского договора, в котором прописано, что если кто-то нападет на одну из стран — членов НАТО, то все остальные члены обязаны ее защищать.

По словам Кулебы, Киев рассчитывает на что-то подобное: если какая-то страна извне нападет на Украину, то те государства, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение суток предоставят стране необходимое оружие, а также примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции.