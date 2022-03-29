В Белом доме назвали условия для встречи Путина и Байдена

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что абсолютно любые контакты президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина потребуют деэскалации ситуации на Украине. Ее цитирует ТАСС.

«Президент Байден ясно заявлял, что прежде, чем будет такой диалог, требуется ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность дипломатическому взаимодействию», — уточнила Бедингфилд.

Ранее Байден рассказал, от чего зависит возможность его встречи с Путиным.

Прежде в Белом доме неоднократно заявляли, что пока «не время» для переговоров Байдена и Путина.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».