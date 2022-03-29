Пентагон: США не будут диктовать условия урегулирования конфликта на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут диктовать условия урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Что касается того, как выглядит это урегулирование, оно действительно между Россией и Украиной. Мы бы не стали диктовать условия и не хотели бы забегать вперед», — сказал он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, этот транш начнет прибывать «в течение следующего дня или около того». Он уточнил, что доставка помощи потребует множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней». В настоящее время завершается доставка военной помощи из предыдущего пакета на $350 млн.

Президент США Джо Байден в середине марта поручил выделить $800 млн «на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине». По его словам, пакет военной помощи включает 800 систем ПВО, 9 000 противотанковых комплексов, 7 000 единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов и беспилотники.