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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Трюдо рассказал, что провел разговор с Зеленским о гарантиях безопасности Украины

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 марта, в частности, стороны обсуждали вопросы гарантий безопасности Украины со стороны ряда государств. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трюдо, Канада по-прежнему будет оказывать Украине полную поддержку в ее «противостоянии России».

«Мы ведем переговоры с союзниками и партнерами в НАТО и других организациях о том, как лучше всего продвигаться вперед в этом вопросе», — сказал канадский премьер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией по гарантиям безопасности. В число гарантов, по мнению Киева, могут войти и другие государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».

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