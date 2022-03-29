Власти Люксембурга заморозили активы России на 2,5 миллиарда евро

Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на сумму €2,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минфин страны.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил о намерении власти заморозить активы субъектов хозяйствования, поддерживающих Россию.

Мюллер уточнил, что страна будет создавать списки, отличающиеся от тех, которые содержатся в регламентах ЕС. Так, Варшава сможет замораживать средства, в том числе наличные деньги, чеки, переводы, депозиты, которые могут быть использованы для поддержки действий РФ.

До этого сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) собираются внести законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.

Планируется, что фондом будет управлять Госдепартамент совместно с Агентством США по международному развитию.