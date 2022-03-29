ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ «после освобождения республики»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти самопровозглашенной республики рассмотрят вопрос о возможном вхождении в состав России — после того, как территория ДНР будет полностью освобождена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пушилина, этим вопросом власти займутся «после освобождения всей территории республики».

27 марта глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в республике может состояться референдум о вхождении в состав России. Однако он подчеркнул, что это его «личное мнение».

Референдум о независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялся в 2014 году после госпереворота в Киеве. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Луганская и Донецкая народные республики вправе принять решение о вступлении в состав России, если это не противоречит их конституциям.