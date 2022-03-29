Лидеры пяти европейских стран не планируют ослаблять подход к России

В канцелярии британского премьера Бориса Джонсона по итогам его телефонных переговоров с западными лидерами заявили, что США и их союзники из числа ведущих европейских стран — Великобритания, Италия, Франции и Германия — не намерены ослаблять подход к России до прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

«Премьер-министр подчеркнул, что мы должны судить о путинском режиме по его действиям, а не по словам... Премьер-министр подчеркнул в беседе со своими коллегами-руководителями, — мы должны быть безжалостными в своем ответе», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».