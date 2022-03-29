Коллега назвал «неадекватным» депутата из Челябинска, избившего своего однопартийца

В Челябинске после заседания Совета депутатов Металлургического района подрались два представителя партии «Справедливая Россия» — Владимир Корнев и Рашид Гарипов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев, которые называют зачинщиком драки депутата Корнева.

В беседе с «Газетой.Ru» председатель Совета депутатов Алексей Четвернин рассказал, что конфликт начался еще на заседании и впоследствии перерос в потасовку.

«Находясь у себя в кабинете, я лично видел, что депутат Владимир Корнев напал на руководителя Металлургического отделения партии Рашида Гарипова. Я так понимаю, он нанес удар и потом они вышли из кабинета. Что происходило дальше — не знаю. А причина конфликта такая. Походило заседание комиссии по социальной политике в Совете депутатов и Рашид Гарипов, как руководитель, сделал замечание своему коллеге Корневу. После этого началась какая-то перепалка. Насколько я знаю, уже после заседания Корнев подошел, схватил его за горло и начался конфликт», — объяснил Четвернин.

Председатель Совета отметил, что поведение Корнева уже неоднократно обсуждалось на комиссии по депутатской этике, так как его «не всегда адекватное поведение» вызывает вопросы.

«Данный депутат уже давно известен своим не всегда адекватным поведением. Совсем недавно было разбирательство комиссии по этике в связи с тем, что он был на официальном мероприятии, а после него были официальные фотографии. И он в своих соцсетях выкладывал эти фотографии и с помощью фотошопа убрал голову главы Металлургического района, убрал мою, как председателя Совета депутатов. Он постоянно занимается подобными вещами, которые дискредитируют и Совет депутатов Металлургического района, и городскую Думу, где он также находится. Мы уже отправляли материалы и в партию «Справедливая Россия» в Москву, и в региональное отделение. Сейчас готовимся отправлять в Челябинскую городскую Думу на комиссию по этике и этот эпизод также будем рассматривать», — заключил Четвернин.

Ранее депутат Рашид Гарипов в разговоре с URA.RU пояснил, что сделал замечание коллеге из-за его постоянных разговоров по телефону во время заседаний райсовета.

«После сессии в кабинет зашел Корнев и схватил меня за шею. Я ушел от конфликта, однако позже, когда я находился в другом кабинете, он вновь решил выяснить отношения и ударил меня», —рассказал он.

Сам Корнев подтвердил факт драки, однако подробностей раскрывать не стал.