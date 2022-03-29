Макрон и Путин начали переговоры по Украине

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проводят телефонный разговор по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Перед беседой с Путиным Макрон вместе с рядом европейских лидеров должен был участвовать в переговорах с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует провести телефонные переговоры с Путиным 29 марта.

До этого Макрон заявил, что намерен обсудить с Путиным проведение гуманитарной операции в Мариуполе. Предполагается, что собеседники затронут детали операции по эвакуации людей из города при участии Греции и Турции.

Путин и Макрон неоднократно проводили переговоры по ситуации на Украине. После одного из разговоров французский лидер заявил, что обстановка в стране может ухудшиться. Французский президент был настроен «пессимистично».