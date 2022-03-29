В Ирландии уведомили посла РФ о выдворении четырех дипломатов

Глава внешнеполитического и оборонного министерств Ирландии Саймон Коувени опубликовал в Twitter заявление о вызове в МИД страны посла РФ Юрия Филатова.

«МИД вызвал в Айви-хаус российского посла, чтобы сообщить ему о том, что четверых высокопоставленных сотрудников посольства просят покинуть страну. Это связано с тем, что их деятельность не соответствует международным стандартам дипломатического поведения. Данные меры принимаются в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — отметил он.

Министр иностранных дел и торговли подчеркнул, что дипломатические контакты между двумя странами не должны прерываться, несмотря на осуждение действий РФ на территории Украины.

Ранее власти Ирландии официально уведомили Юрия Филатов о решении выслать четырех российских дипломатов.

В посольстве РФ подтвердили, что получили от МИД Ирландии информацию о высылке дипломатов.