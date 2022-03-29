Москва пообещала принять ответные меры на высылку дипломатов из ряда стран Европы

В МИД РФ заявили, что будут вынуждены принять ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда европейский стран, сообщает РИА «Новости».

«На все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут предприняты контрмеры», — говорится в заявлении официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.

29 марта стало известно, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Несколькими часами ранее МИД Нидерландов сообщил о высылке 17 российских дипломатов.

Также Ирландия высылает четырех российских дипломатов. При этом глава ирландского МИД Саймон Ковени выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией останутся открытыми.

28 марта власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов.