Чехия признала персоной нон грата одного российского дипломата

Министерство иностранных дел Чехии проинформировало посольство РФ в Праге о решении признать одного дипломата персоной нон грата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter-аккаунт ведомства.

«МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС», — указано в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия. О высылке российских дипломатов также заявила Ирландия.