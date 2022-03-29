В НАТО заявили, что разработали план по укреплению своих позиций в Европе

Верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что альянсу следует укреплять свои позиции в Европе на фоне событий на Украине. Об этом он сообщил в Сенате США, передает ТАСС.

По его словам, уже разработан соответствующий план действий.

«По мере приближения саммита НАТО в июне мы согласовываем национальные планы с общим планом НАТО. Мы продолжаем движение в этом направлении по мере укрепления восьми боевых групп, которые находятся в регионе Восточной Европы и в его окрестностях», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Североатлантический альянс выработает к своему июньскому саммиту планы размещения дополнительного воинского контингента в Европе.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не будет разворачивать свои войска на Украине, так как хочет избежать войны с Россией.