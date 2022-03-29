Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Вопке Хукстра.

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, дипломаты, которых было принято выслать из страны, «представляют угрозу безопасности».

18 марта Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и в связи с военной операцией РФ на Украине.

Эстония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Они обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Дипломатическая нота была предъявлена послу РФ в республике Александру Петрову.

Литва, в свою очередь, приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.