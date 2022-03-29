Спикер парламента Эстонии попросил не уставать от антироссийских санкций

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас попросил Евросоюз продолжать политику антироссийских санкций. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

«Мы не должны устать и оставить все как есть, несмотря на то, что введенные против России санкции затрагивают и нас самих», — сказал политик. Он также призвал ЕС сохранять упорство при введении новых ограничений и демонстрации Украине ее евроатлантических перспектив.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий на 9 мая в Таллине отменили их проведение в 2022 году.