Мединский: предложения Украины подразумевают, что Россия не против ее вступления в ЕС

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что позиция Киева подразумевает, что Москва не против вступления Украины в ЕС, пишет ТАСС.

По его словам, украинская сторона просит, чтобы окончательное решение по договору с Россией было оформлено на встрече президентов стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«По этому поводу, как я говорил, мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел при парафировании договоров. Надо для этого сделать сам договор, понять, о чем мы договорились, после этого главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых таким образом, могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы», — отметил Мединский.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее назвал продуктивным прошедшие в Стамбуле переговоры, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева.